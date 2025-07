Operação prende três e apreende celulares, drogas e dinheiro do tráfico

Deflagrada pela pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (2/7), a Operação Cifra Curta prendeu três suspeitos de participação em organizações criminosas ligadas ao tráfico e apreendeu drogas, dinheiro e celulares. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, além de Contagem e Juatuba, na região metropolitana da capital mineira.

A operação, realizada por agentes da 2ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, com o apoio de equipes da Regional do Barreiro e do 1º Departamento de Polícia da Capital, é um desdobramento de operações de combate ao tráfico no Barreiro que, em 2025, já apreenderam mais de 300 quilos de maconha.

Ao todo, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão. O objetivo era recolher os celulares de 30 investigados suspeitos de integrar uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas nos aglomerados Vila Esperança, Vila Cemig e no Bonsucesso, no Barreiro.

A análise dos aparelhos poderá indicar a atuação de cada integrante da estrutura das organizações, segundo o Delegado Túlio Leno, da 2ª Delegacia no Barreiro.

Outros mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nas cidades de Contagem e Juatuba. Os investigadores ainda apreenderam aparelhos celulares, duas armas de fogo, uma quantidade não especificada de maconha e dinheiro.

Três suspeitos foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Novas informações serão divulgadas assim que a operação, que ainda está em andamento, for concluída.