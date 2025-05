Família faz carreata em homenagem a barbeiro assassinado no Barreiro

A família e amigos de Franklin Lopes Rodrigues, conhecido como ‘Frank du corte’, morto a tiros na noite de sexta-feira (2/5) organiza uma carreata em homenagem ao jovem na manhã deste domingo (4/5).

O corpo de Frankin é velado em uma igreja no bairro Conjunto Esperança, na Região do Barreiro de Belo Horizonte. De lá, os amigos e familiares do barbeiro farão uma carreata em direção ao Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra, Região Oeste da capital, onde o corpo do jovem será enterrado às 11h.

A morte de ‘Frank du corte’, descrito pelos moradores da Região do Barreiro - onde o jovem morava e trabalhava - como "um jovem trabalhador, sem envolvimento com a criminalidade", causou grande comoção. A tragédia foi acentuada pela notícia de que o chá de fralda do filho de Franklin estava agendado para o sábado (3/5).

O barbeiro de 19 anos foi morto com vários tiros quando cortava o cabelo de uma criança em um salão. Segundo a Polícia Militar, o crime foi executado por um homem armado que desceu de uma motocicleta e invadiu o estabelecimento.

O atirador disparou diversas vezes contra o jovem e, em seguida, fugiu com o comparsa que pilotava a moto em direção ao Bairro Bonsucesso.

Franklin chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Júlia Kubitschek, mas morreu pouco depois de dar entrada. Segundo a equipe médica, o jovem foi baleado diversas vezes nos braços, abdômen, crânio e nádegas.

Uma das hipóteses levantadas para o crime seria de motivação por questões passionais. A polícia tem informações de que Franklin vinha sofrendo ameaças recorrentes, enviadas por mensagens de celular, supostamente pelo ex-namorado da atual companheira, que não estaria aceitando o relacionamento.

O suspeito identificado pelas ameaças é um homem de 22 anos, considerado foragido da Justiça e perigoso. Ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e já responde por outro homicídio, crime pelo qual há um mandado de prisão em aberto contra ele. As buscas pelo suspeito continuam.