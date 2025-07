PF cumpre mandados de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em continuidade à Operação Rota do Ferro, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MG) deflagrou mais uma etapa da operação, batizada de “Rota Clandestina”, com o cumprimento de um mandado de prisão temporária e três de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores até o limite de 60 milhões de reais.

A Operação foi deflagrada, inicialmente, em 2022, pela Polícia Federal de Uberaba (MG). No desdobramento desta quarta-feira, os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Imperatriz (MA) e Abel Figueiredo (PA).

O objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas em Uberaba e região. Na primeira etapa, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Pará e Mato Grosso do Sul.

As últimas investigações apontaram que um dos integrantes do grupo, identificado como o principal operador financeiro da organização criminosa, utilizava-se de pessoas próximas, especialmente membros de sua família, como intermediários para realizar movimentações financeiras ilícitas com a finalidade de ocultar e dissimular a origem de recursos provenientes do tráfico de drogas. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Uberaba.