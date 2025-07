Mulheres são presas com 12 barras de maconha trazidas do RJ

Duas mulheres, de 19 e 26 anos, foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Conselheiro Pena (MG), no Vale do Rio Doce, nessa terça-feira (1º/7). Elas foram flagradas com 12 barras e meia de maconha, além de uma barra de cocaína. A droga havia sido trazida do estado do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia anônima que indicava que uma mulher chegaria em uma corrida de carro de aplicativo com uma mochila preta carregada de entorpecentes, entregaria o material a uma comparsa e ambas estariam ligadas a um detento da Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares (MG).

Os militares foram até a região do Lajão e flagraram o momento em que uma das mulheres passava a mochila para a outra, em frente a uma casa. Elas foram abordadas e, aos militares, afirmaram ser moradoras da residência. As mulheres também afirmaram que não tinham droga em casa e autorizaram a entrada dos militares.

Na casa, foi encontrado um baú em um quarto com a mochila preta dentro. Nela, estavam 12 barras e meia de uma substância esverdeada, similar a maconha, envolvidas em plástico roxo. Questionada, a suspeita mais velha confirmou ter recebido o material da mais nova.

Os policiais seguiram a busca na casa da jovem de 19 anos e, em uma gaveta do quarto dela, foi encontrada uma barra de cocaína. A suspeita assumiu a posse da droga e disse que recebeu R$ 1 mil para buscar a maconha e a cocaína em uma cidade do Rio de Janeiro, mas não lembrou qual.

A suspeita ainda contou que a cocaína custou R$ 22 mil, mas não soube informar o valor da maconha nem quis dizer quem era o dono da carga.

As duas foram presas em flagrante e levadas para a Delegacia de Polícia Civil. As drogas e dois celulares também foram apreendidos.