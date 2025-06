PM encontra três estufas com 29 pés de maconha em uma residência

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma equipe tático móvel da Polícia Militar, que participava da Operação Batida Policial no conjunto de bairros do São João, em Governador Valadares, na segunda-feira (16), por volta das 20h30, recebeu informações de um morador que um cidadão estaria cultivando "cannabis sativa" (maconha) marroquina em estufas em sua residência.

Diante da informação, a equipe deslocou-se até a casa, no Bairro Jardim Amazonas, e fez uma varredura na casa, verificando todos os cômodos.

No quarto do homem, de 34 anos, foram encontradas três estufas grandes contendo diversos pés de maconha, alguns ainda pequenos e outros já com floração. No total, 29 plantas.

Além das plantas, os policiais encontraram três potes de vidro e outros dois frascos de plástico, contendo grande quantidade da flor de maconha, conhecida como skank, em porções prontas para o consumo.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao homem, que foi levado para a Delegacia de Plantão, juntamente com a droga encontrada na casa. O suspeito não tem registro de prisão.

