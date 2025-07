Tráfico de drogas: quatro são presos e uma submetralhadora é apreendida

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar teve um final de noite de segunda-feira (30/6) e início desta terça (1/7) dedicada a combater o tráfico de drogas. Duas 'bocas de fumo', nos bairros Alto Vera Cruz e Jacqueline, foram fechadas e quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos. A Polícia Militar (PM) ainda apreendeu uma submetralhadora no Alto Vera Cruz.

Uma operação da PM com os grupos Rocca e Gepar foi montado no Bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste de BH, depois que os militares receberam uma denúncia de que uma 'boca de fumo', na Rua Itaipu, estava com grande movimentação. A partir dessa informação, várias viaturas foram enviadas ao local.

Os policiais se posicionaram estrategicamente e ficaram fazendo observações do local. Lá, três homens, portando sacolas, chamaram a atenção. Um dos suspeitos avistou os policiais e gritou uma senha para os companheiros: “Galo!”

Nesse moemtno, os homems iniciaram uma fuga. Um seguiu pelo Beco Dama da Noite e outros dois, pelo Beco Alípio. Uma equipe seguiu atrás do primeiro, enquanto a segunda foi pelo segundo beco. Enquanto isso, duas equipes fechavam o cerco na Rua Itaipu.

A operação resultou na prisão dos três suspeitos, com idades de 29, 30 e 42 anos. A surpresa maior foi o fato de um dos suspeitos carregar uma submetralhadora.

Duas sacolas foram atiradas no Beco Alípio, mas recuperadas pelos policiais. No total foram apreendidos 70 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, 63 buchas de maconha, dois rádio comunicadores. Os presos e as drogas foram levados para a Delegacia de Plantão.

Segunda operação

A prisão do outro suspeito de tráfico de drogas ocorreu na Rua Alberto Martins, no Bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte. Era por volta de 1h, quando policiais que faziam uma ronda receberam uma informação de uma mulher idosa sobre a atitude suspeita de um homem. Segundo ela, o sujeito se apresenta nas redes sociais mostrando armas e dinheiro e estaria em um prédio, onde comercializava drogas.

Os policiais foram até o local e perceberam que a chamada “mercância das drogas” era feita nos fundos do prédio. Ao ver os militares, o homem que correspondia à descrição feita pela mulher sacou um revólver e iniciou uma fuga, correndo para a frente do edifício. Ele foi seguido e cercado pelos militares. Nesse momento, levou a mão na cintura, fazendo a menção de sacar uma arma. Um dos policiais atirou e atingiu a perna do suspeito .

O homem foi preso e levado para o Hospital Risoleta Neves. Com ele foram encontrados 153 pinos de cocaína, 128 pedras de crack, duas porções de maconha, um rádio-comunicador, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 510 em dinheiro.