Dez horas após bloqueio, BR-153 continua parcialmente interditada

Após 10 horas de bloqueio, o trecho da BR-153 em Centralina, no Triângulo Mineiro, na altura do km 22 continua parcialmente interditado. A interrupção do tráfego começou às 8h devido ao risco de explosão de uma carreta carregada com gás de cozinha que tombou fora da pista.

A previsão era que o procedimento de transbordo da carga durasse pelo menos cinco horas. No entanto, segundo a concessionária Triunfo Concebra, responsável pela rodovia, às 17h52, a pista foi liberada na faixa da esquerda, no sentido Norte (Centralina/MG-Goiás), mas a faixa da direita permanece fechada.

O acidente que bloqueou a via ocorreu na manhã dessa terça-feira (1/7), na faixa de domínio da rodovia. O motorista foi socorrido com ferimentos moderados e levado ao Hospital São Marcos, em Itumbiara (GO). A concessionária informou que a interdição é necessária porque o gás transportado é altamente inflamável, o que exige protocolos rigorosos de segurança. O bloqueio da pista para o transbordo da carga foi realizado na manhã desta quarta-feira (2/7)

Ainda conforme a Triunfo Concebra, o tráfego de veículos flui lento no local. A pista Sul segue sem interdições.

Rotas alternativas

Para os motoristas que prefiram evitar o tempo longo de viagem, há rotas alternativas.

Sentido Sul (Goiás a Minas)

Caso o motorista esteja em Itumbiara (GO), no km 697 da BR-153, a sugestão é que ele acesse a BR-154 em direção a Capinópolis (MG), depois siga pela MG-226 até retornar à rodovia no km 34, já em Centralina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sentido Norte (Minas a Goiás)

Caso o motorista esteja em Centralina (MG), no km 34 da BR-153, a sugestão é que ele acesse a MG-226 e siga até Capinópolis (MG). De lá, ele pode utilizar a BR-154 até reencontrar a BR-153 em Itumbiara (GO).

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos