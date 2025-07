Presídios da Grande BH registram três mortes em 10 dias

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Em menos de 10 dias, duas mortes e uma agressão foram registradas na Penitenciária Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O terceiro crime ocorreu nesse domingo, quando o corpo de Luiz Eduardo Barbosa, de 28 anos, foi encontrado dentro da Cela 9, na Ala 1. Dois outros presos que estavam na cela, de 25 e 28 anos, confessaram o crime.

O corpo foi encontrado pela manhã. Quando os policiais penais chegaram ao local, a vítima ainda respirava, mas morreu logo que começou a ser socorrida.

A Polícia Civil assumiu as investigações. Os dois detentos que confessaram o crime foram levados para a Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves, no entanto, ao serem ouvidos, se recusaram a dar informações sobre o que motivou o assassinato.

Mais crimes

O final de semana na Penitenciária Inspetor José Martinho Drumond foi bastante violento. No sábado, também na Ala 1 do presídio, dois presos brigaram depois que um deles ofendeu a mãe do outro. Por esse motivo, o ofensor foi espancado por dois detentos e ficou em estado grave. Ele foi levado para o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves, onde segue internado.

Na última semana, mais dois homicídios foram registrados em presídios na Grande BH. Um deles também foi na Penitenciária Inspetor José Martinho Drumond e outro no Ceresp Gameleira, em Belo Horizonte.

O crime da do presídio de Ribeirão das Neves aconteceu na última quinta-feira (3/7). Um detento de 33 anos foi agredido e morto por colegas durante uma briga dentro da cela. Ele foi encontrado por policiais penais caído no chão com hematomas e dificuldade para se mover, sendo levado para a enfermaria do presídio. Como o estado de saúde foi considerado grave, o detento foi encaminhado para o Hospital Municipal São Judas Tadeu, onde morreu. Os autores das agressões assumiram o crime e foram colocados em isolamento.

Ceresp Gameleira

No Ceresp Gameleira, um detento, de 48 anos, foi encontrado morto, dentro de uma cela, na segunda-feira (30/6). De acordo com a direção do presídio que fica na Região Oeste de Belo Horizonte, o autor seria um outro preso, de 36 anos, que confessou o crime.

Um dia antes (29/6), outro preso foi vítima de agressão no Ceresp de BH. Um detento de 33 anos foi encontrado com ferimentos graves dentro de uma cela. Quando os policiais penais chegaram ao local, os outros detentos disseram que a vítima teria caído da cama.

No entanto, segundo os responsáveis pela segurança no interior do presídio, os hematomas e ferimentos eram, na verdade, consequência de um espancamento. A agressão, segundo apurado, se deu pelo fato da vítima ter se masturbado e, ao ejacular, atingiu outros detentos, o que gerou revolta.

A vítima foi levada para a enfermaria do Ceresp Gameleira e, de lá, encaminhado para o Hospital João XXIII. O estado de saúde dele não foi divulgado.