Detento em MG faz ameaça em audiência: 'Inimigo nº 1 de vocês'; vídeo

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um jovem identificado como Sullivan Luiz Carlos, de 23 anos, fez ameaças à Justiça durante uma audiência de custódia realizada em 5 de junho, após ter sido preso dois dias antes em Lavras, no Sul de Minas Gerais, por tráfico de drogas.

“Anota uma coisa, eu sou inimigo número 1 do Estado. (...). Assim eu nasci. Assim eu vou morrer. (...).Quantas vezes for preciso, eu vou colocar minha cara e dar disparo pro lado de todo mundo. (...). Vocês não me intimida [sic] em nada”, diz Sullivan.

A reportagem teve acesso ao vídeo da audiência realizada nesta quarta-feira (25/6). Assista:

A prisão temporária foi convertida em preventiva, medida classificada como “extrema” pela juíza Patrícia Narciso Alvarenga diante da declaração do detento.

“O autuado apresentou comportamento extremamente preocupante e proferiu ameaças direcionadas ao Poder Judiciário e à sociedade como um todo, assumindo postura afrontosa e beligerante, asseverando, em suma, que está disposto a ‘matar e morrer’ pelo crime. Sullivan também sugeriu que tem contatos nas ruas desta cidade que podem executar seus ‘planos’ e se intitulou como ‘inimigo número 1 do Estado’”, destacou a juíza ao justificar a manutenção da prisão.

No dia do crime, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que um indivíduo vestindo blusa preta, boné marrom e calça azul e branca havia efetuado dois disparos de arma de fogo na Rua K, no Bairro Novo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sullivan foi localizado com 12 invólucros de maconha e confessou que estava vendendo o entorpecente naquela região. No dia 28 de maio, ele também havia sido preso por posse ilegal de arma de fogo, mas deixou o sistema prisional em 1º de junho.