Detento em saída temporária para o Dia das Mães é preso por cárcere privado

Um homem de 31 anos foi preso na tarde desa quinta-feira (8/5) em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, acusado de manter três funcionárias de uma loja em cárcere privado. O homem, que cumpre pena no presídio de Coronel Fabriciano por diversos crimes e estava em saída temporária para o Dia das Mães, foi detido pela Polícia Militar após denúncias de populares.

Os militares foram acionadados por moradores que relataram a situação na Rua Pedro Nolasco, no centro da cidade. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a loja com a grade da porta fechada. As funcionárias, com idades de 27, 28 e 37 anos, se encontraram com os policiais assim que eles adentraram o estabelecimento.

Dentro da loja, os policiais abordaram o homem, que estava transtornado e não obedeceu às ordens, sendo necessário o uso de técnicas de contenção e algemas. Durante a revista, foi encontrada uma barra de maconha com o acusado, que alegou estar se escondendo devido a um medo de ser morto, sem que houvesse qualquer ameaça confirmada.

As vítimas não sofreram ferimentos, e o homem foi preso em flagrante delito. Ele foi encaminhado à delegacia de plantão.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos