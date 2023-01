Homem é indiciado por manter companheira em cárcere privado por 20 dias

O inquérito foi concluído nesta quinta-feira (26/1) pela Polícia Civil de Cláudio (foto: Divulgação/Polícia Civil) Um homem de 35 anos foi indiciado pelos crimes de cárcere privado e ameaça praticados contra a companheira em Cláudio, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O inquérito foi concluído nesta quinta-feira (26/1) pela Polícia Civil, quatro dias após a prisão do suspeito.







Leia também: Homem de 49 anos morre soterrado em garimpo ilegal de ouro em Minas



De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Matheus Luiz de Faria, a mulher foi mantida em cárcere privado durante 20 dias no apartamento onde moravam.





A mulher pulou da janela do segundo andar do prédio (foto: Divulgação/Grupo de Resgate) As investigações também apontaram que o suspeito pegou o celular da vítima mantendo-a incomunicável. No domingo, ele teria usado uma faca para ameaçá-la.





Os autos foram concluídos e remetidos à Justiça, com o indiciamento do investigado, que já se encontra no sistema prisional pelos crimes de cárcere privado qualificado e ameaça, cujas penas podem chegar a sete anos de prisão.