Homem é preso suspeito de torturar e manter família em cárcere privado

Homem foi detido e levado para presídio em Patos de Minas (foto: Reprodução/Redes sociais) Um homem foi preso em Patos de Minas, no interior do estado, após manter mulher e filhos presos em casa por cerca de um ano e bater em todos eles por não conseguir lidar com o ciúme pela esposa. Ao ser preso nessa quarta-feira (25/1), foi revelado que ele chegou a obrigar a mulher a tomar medicamentos e ameaçou outras pessoas da família.

Com denúncias recebidas, a polícia fez a detenção do suspeito em casa, no Bairro Padre Eustáquio, por tortura e cárcere privado. Ao ser ouvida pela polícia, a esposa dele afirmou que estava presa dentro de casa há cerca de um ano. Contou também que era obrigada a tomar medicamentos para que ficasse sonolenta e a cortar o cabelo.

O casal tinha um relacionamento de cerca de 15 anos e terminou com o resgate na cidade do Alto Paranaíba, deixando marcas como hematomas e cortes apontados em laudo policial.

O sogro do preso afirmou que sabia das agressões, mas que não chegou a denunciar por medo, uma vez que a filha, os netos e até ele eram ameaçados pelo agressor.

Chamou a atenção da polícia o fato do sogro ser dono da casa onde a família mantida em cárcere e que ele ainda ajudava com as despesas da residência, pois o genro não trabalhava.

Ele tentou reagir à prisão, segundo a polícia. Depois de ser ouvido, ele foi levado para o presídio em Patos de Minas.

A esposa recebeu atendimento médico junto aos filhos. As crianças, em seguida, foram deixadas com o avô materno. O Conselho Tutelar acompanha a família.