Três jovens são indiciados pela morte de um idoso em Patos de Minas

Investigações prosseguem, e a Polícia Civil não descarta que possam haver mais pessoas envolvidas (foto: Divulgação/PCMG)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou nesta terça-feira (3/1) três suspeitos, com idades de 18, 19 e 20 anos, por causa de um assassinato consumado e um tentado no dia 22 de dezembro do ano passado, em Patos de Minas, no Triângulo mineiro. A pena para cada um deles pode chegar a mair de 30 anos de prisão.Dois dos investigados usaram uma moto emprestada por outro jovem para atirar contra um homem de 19 anos, que foi ferido. Outro, de 68 anos, acabou sendo acertado no tórax e morreu.Uma série de conflitos anteriores entre eles e a vítima que sobreviveu teriam sido as motivações.Os três suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado tentado e consumado. Motivo torpe, fútil e meios que dificultam a defesa da vítima foram levados em conta para a decisão.

As investigações prosseguem, e a PCMG não descarta que possa haver mais pessoas envolvidas.