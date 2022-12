Homem fica preso em carro durante alagamento em Patos de Minas

Um motorista precisou de resgate do Corpo de Bombeiros, após uma forte chuva na noite dessa segunda-feira (19/12), em Patos de Minas. Há previsão de chuva forte no município do Alto Paranaiba também para esta terça (20/12) e quarta-feira (21/12) e um alerta foi emitido pela Defesa Civil. Em menos de 48 horas, o acumulado de chuvas passa de 120mm.



Vídeo de um morador mostra a força da água que cobriu a via. A vítima foi resgatada com a água na altura das janelas do carro e teve que deixar o veículo. Ele não se feriu, mas não teria condições de deixar o local. Ele contou ainda que foi pego de surpresa pelo volume de água. O homem, de 34 anos, que precisou de socorro ficou ilhado no principal ponto de inundação da cidade, a avenida Fátima Porto, no Bairro Cônego Getúlio.Vídeo de um morador mostra a força da água que cobriu a via. A vítima foi resgatada com a água na altura das janelas do carro e teve que deixar o veículo. Ele não se feriu, mas não teria condições de deixar o local. Ele contou ainda que foi pego de surpresa pelo volume de água.

Carro ficou ilhado na avenida Fátima Porto, em Patos de Minas (foto: Reprodução/Redes sociais)

Só em Patos de Minas, na segunda-feira, choveu 84mm, enquanto na manhã de terça a precipitação chegou a 20mm. A Prefeitura do município emitiu alerta para possibilidade de tempestade. Só em Patos de Minas, na segunda-feira, choveu 84mm, enquanto na manhã de terça a precipitação chegou a 20mm. A Prefeitura do município emitiu alerta para possibilidade de tempestade.

Minas: 770 cidades têm alerta para chuvas de até 100mm Alguns pontos devem ser evitados pelos motoristas e pedestres, como os entornos das avenidas Fátima Porto e Piauí, além das imediações da Lagoa Grande, da rodoviária, do Hospital Regional, por exemplo. Alguns pontos devem ser evitados pelos motoristas e pedestres, como os entornos das avenidas Fátima Porto e Piauí, além das imediações da Lagoa Grande, da rodoviária, do Hospital Regional, por exemplo.



A previsão é de precipitações acumuladas que estejam acima 60mm e de ventos intensos. A Defesa Civil segue em sobreaviso e, se necessário, bloqueando acessos.



Em toda a região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba as últimas horas foram de tempo instável e chuva. Patos de Minas foi a cidade mais afetada até então.