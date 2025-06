MG: mulher trans leva facadas na rua e companheiro é preso

Uma mulher transexual, que não teve a idade divulgada, foi agredida em via pública na cidade de Mariana, na Região Central do estado. O companheiro dela, de 27 anos, foi preso. Ele seria o responsável por esfaqueá-la três vezes no braço esquerdo e duas no direito nas proximidades da entrada do Bairro Cabanas.

O crime aconteceu no último dia 19, mas foi divulgado nesta quarta-feira (25/6) pela Guarda Municipal, que efetuou a prisão após populares realizarem denúncia por telefone. Uma guarnição foi encaminhada ao local e encontrou a mulher ferida.

Os agentes adotaram procedimentos de primeiros socorros para conter o sangramento até a chegada do Corpo de Bombeiros, que prosseguiu com o atendimento e conduziu a vítima ao Hospital Monsenhor Horta, no município.

O homem estava ao lado da mulher assim que os guardas chegaram e foi preso, sendo conduzido à delegacia da Polícia Civil em Ouro Preto. Uma faca que estava com ele foi apreendida.

Motivação

Conforme informações repassadas pela Guarda Municipal, a vítima disse que ambos vivem em situação de rua e vieram de Belo Horizonte. De acordo com o relato, os dois consumiram bebida alcoólica e se deslocavam para uma comunidade, quando o companheiro tentou roubar dela uma quantia em dinheiro. Ao reagir, ele a teria atacado com uma faca.

