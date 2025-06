Corpo de ambientalista é encontrado em mata no interior de Minas

Após três dias de intensas buscas, o Corpo de Bombeiros Militar localizou, na tarde desta quarta-feira (25/6), o corpo de um homem de 65 anos desaparecido desde o último domingo (22) na zona rural de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira.

Conhecido como "Guardião das Nascentes", Paulo Teixeira Gomes era uma figura respeitada na região por sua atuação em defesa do meio ambiente. A mobilização pelo seu paradeiro envolveu familiares, amigos e moradores locais.

Durante a operação, foram feitas incursões em áreas de mata fechada, encostas, paredões rochosos, cavernas e nascentes. Devido à complexidade do terreno, os bombeiros empregaram tecnologias e recursos especializados, como o binômio do Bemad (bombeiro e cão de busca), drones e o Sistema de Comando de Operações (SCO) para organização da missão. Familiares acompanharam de perto as buscas e receberam atualizações constantes da equipe.

O corpo foi encontrado em uma área de encosta com vegetação densa a cerca de um quilômetro do ponto onde os veículos da operação foram deixados. Segundo os bombeiros, o cão de busca indicou a direção correta e foi fundamental para o sucesso da missão.

A perícia da Polícia Civil foi acionada, o local isolado e os trabalhos técnicos foram iniciados. A morte será investigada pela Polícia Civil.