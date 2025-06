Sem dinheiro para comprar gás, mulher faz fogão a lenha e põe fogo em casa

Sem ter um botijão de gás em casa, uma mulher acabou incendiando parte da residência ao tentar cozinhar usando um fogão improvisado em João Pinheiro, no Noroeste de Minas. O caso foi registrado nessa terça-feira (24/6) e não deixou feridos.



A moradora do bairro Aeroporto vive sozinha e tentava cozinhar o café da manhã usando um fogão a lenha em alternativa ao fogão a gás.



Por conta de uma descuido, ela perdeu controle do fogo que alastrou e destruiu uma cama, um armário e um carrinho de bebê. As chamas também se espalharam por parte do imóvel.

A mulher correu para a rua e pediu socorro, sendo ajudada por vizinhos. Ao mesmo tempo o Corpo de Bombeiros foi acionado. A ação rápida dos vizinhos evitou que o fogo tomasse toda a residência. As chamas foram controladas antes da chegada dos bombeiros. Apesar dos estragos, a casa não corre risco de desabamento.