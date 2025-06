Pais pedem expulsão de aluno que jogou gás de pimenta em escola de BH

Pais e responsáveis por alunos de uma escola particular de Belo Horizonte denunciam um adolescente, estudante do oitavo ano do ensino fundamental, que teria colocado gás de pimenta na tubulação do sistema de ar-condicionado da instituição de ensino. O fato aconteceu em uma das unidades do Colégio Bernoulli na tarde da última segunda-feira (23/6).

De acordo com uma mãe, que prefere não se identificar, a situação se deu durante uma atividade esportiva na escola. Outros responsáveis estavam presentes no local, quando algumas crianças começaram a sentir alguns sintomas como tosse e os olhos lacrimejando.

Ainda segundo a responsável por um dos alunos da instituição, o fato não foi esclarecido de maneira pública para todos os pais. A mulher, mãe de uma jovem diagnosticada com asma, ficou preocupada com a situação e, junto com outros responsáveis, pedem a expulsão do aluno.

Em nota, o Colégio Bernoulli confirmou o registro da ocorrência e afirmou que a situação já foi controlada. “As medidas previstas no regimento interno foram aplicadas e orientações de segurança e boa conduta foram reforçadas com os alunos”, destacou a instituição de ensino.

