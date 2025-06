Paixão pelo aprendizado: a jornada do Bernoulli na educação

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

“Se o olho brilha, muda tudo.” É assim que nasce a paixão pelo aprendizado, transformando curiosidade em conhecimento e inspirando o desejo de ir além. No Bernoulli, essa é a essência que orienta cada decisão e impulsiona os alunos a serem protagonistas do próprio futuro. Com 25 anos de história, a instituição tem como missão incentivar o estudante a construir o amanhã e a desenvolver ideias que revolucionarão o mundo.

Raízes e superação

O Bernoulli nasceu do desejo de despertar a paixão pelo saber, algo que seus sócios-fundadores compartilham em comum. Desde muito jovens, todos tinham a educação como um pilar fundamental de suas trajetórias pessoais. Rommel e Rodrigo Domingos, irmãos de Belo Horizonte, cresceram em um contexto de grandes desafios, mas certos de que o estudo seria a chave para um futuro diferente.



Estudavam com afinco e dedicação, conciliando a atividade e o trabalho na feira com os pais e enfrentando, muitas vezes, obstáculos externos no processo de formação, como a falta de energia elétrica em casa. Apesar das limitações, o desejo por aprender mais e a determinação de transformar a realidade sempre os impulsionaram. Aos 14 anos, eles começaram a dar aulas particulares aos colegas de escola, rapidamente se destacando pela qualidade e dedicação.



Mais tarde, foram aprovados no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Lá, conheceram Paulo Ribeiro, nascido em Salvador, cuja história também é marcada pela busca de conhecimento. Com o pai engenheiro e a mãe professora, Paulo sempre teve interesse em descobrir coisas novas. Estudioso desde pequeno, aprendeu a ler por conta própria e, assim como os irmãos Domingos, passou a dar aulas particulares no Ensino Médio.

Foi a união dessas trajetórias que deu origem ao Bernoulli. Em 1999, os três tomaram a decisão de fundar um pré-vestibular juntos. O sonho era claro: criar uma escola que despertasse a paixão pelo aprendizado e que, mais do que ensinar, formasse cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios do futuro. Por isso, a proposta pedagógica da instituição sempre foi focada em colocar o aluno no centro de todas as decisões, estimulando-o a querer saber cada vez mais.

Já o nome “Bernoulli” foi escolhido alguns anos mais tarde em homenagem aos irmãos suíços Jacques e Jean Bernoulli, matemáticos célebres que contribuíram enormemente para o progresso científico e educacional. A escolha reflete o compromisso de ampliar o conhecimento dos seus alunos para que também possam mudar o mundo e realizar seus sonhos.

Consolidação como referência em qualidade

A ideia foi tão bem-sucedida que, rapidamente, o pré-vestibular se consolidou como referência de excelência e, em poucos anos, o Bernoulli passou a ser também um colégio. Atualmente, a instituição atende da Educação Infantil ao Ensino Médio e conta com seis unidades, sendo três em Belo Horizonte, uma em Nova Lima e duas em Salvador.

A evolução do colégio sempre esteve alinhada ao princípio de um Bernoulli para cada fase. A instituição foi estruturada respeitando as particularidades e as necessidades de cada etapa do aluno, contribuindo para sua formação integral. Dessa maneira, oferece a melhor experiência educacional desde a infância até a preparação para o vestibular, garantindo que cada estudante tenha acesso a um ensino que respeite seu desenvolvimento e potencialize suas habilidades socioemocionais e cognitivas, com conteúdo que eleve sua imaginação e criatividade.

A busca por inovação e por uma formação de excelência levou à criação do Bernoulli Sistema de Ensino, em 2005. Inicialmente, foi idealizado para atender às próprias escolas, porém logo ficou claro que as soluções pedagógicas desenvolvidas tinham grande potencial para beneficiar estudantes de todo o país. Hoje, o Bernoulli Sistema de Ensino é utilizado por mais de mil escolas parceiras em todo o Brasil, com algumas também no exterior. Seu diferencial está na combinação entre inovação, metodologia e soluções didáticas de alta qualidade, sempre de forma alinhada às exigências do cenário educacional.

O Bernoulli se mantém atento às demandas do estudante contemporâneo, incorporando em seu jeito de ensinar novas tecnologias e metodologias, enxergando cada estudante como único. Saiba mais em nosso site.

A visão dos sócios-fundadores

Ao longo de 25 anos, o Bernoulli construiu uma trajetória marcada pela excelência educacional, inovação e impacto na vida de milhares de alunos, sendo um dos grupos de ensino mais sólidos do Brasil. Para refletir sobre essa jornada, os sócios-fundadores compartilham suas perspectivas sobre o passado, os desafios e as conquistas do presente, além da visão para o futuro da instituição.

Desde o início, o Bernoulli nasceu com um propósito: inspirar alunos a descobrirem o prazer de aprender e fazer brilhar os olhos de quem sonha alto Divulgação Bernoulli

Passado

O Bernoulli nasceu do desejo de despertar a paixão pelo aprendizado. Como foi transformar essa missão pessoal em uma proposta pedagógica sólida?

Rodrigo: “Para nós, esse foi um processo natural, pois a educação sempre foi um pilar central nas nossas trajetórias pessoais. Crescemos gostando de aprender e resolver problemas, depois isso nos tornou professores particulares, nos conduziu ao ITA e, por fim, nos levou a querer fundar um pré-vestibular. Em cada etapa, estávamos aprendendo e compartilhando nossos conhecimentos e nossa maneira de ver o mundo. O Bernoulli foi para nós o ambiente que ampliou enormemente essa nossa vocação, podendo compartilhar com mais e mais pessoas nossa forma de ver os estudos e a vida e instigando nossos alunos a desenvolver o brilho no olhar pelo aprendizado.”

Como consequência, o Bernoulli se tornou um espaço que forma alunos críticos, criativos e preparados para as complexidades do futuro, que combina conteúdo acadêmico com o aprimoramento de habilidades socioemocionais, desenvolvendo em nossos alunos autoestima, autonomia e protagonismo, a fim de potencializar suas oportunidades de serem adultos realizados e felizes.

Presente

O Bernoulli expandiu sua atuação recentemente com novas unidades. Como essa ampliação reflete o compromisso da instituição com a excelência e a adaptação às novas demandas educacionais?

Paulo: “A abertura de novas unidades é um reflexo direto do nosso compromisso com a excelência e da confiança que as famílias depositam na proposta pedagógica do Bernoulli. Hoje, temos seis unidades próprias, e cada uma delas carrega a mesma essência que sempre nos guiou desde o início, mas agora com mais espaços amplos e encantadores que instigam ainda mais nossos alunos, professores e todos os demais atores do nosso ecossistema.”

Portanto, mesmo ampliando nossa presença física, mantemos o olhar atento às transformações do cenário educacional, buscando constantemente evoluir. Seguimos firmes na missão de unir a solidez das metodologias tradicionais com a inovação das tecnologias, criando um ambiente que respeita a individualidade dos estudantes ao mesmo tempo que enriquece seus aprendizados.

Futuro

O cenário educacional está em constante atualização, com novas metodologias e avanços tecnológicos. Como o Bernoulli se posiciona diante dessas mudanças e qual legado pretende deixar para as próximas gerações?

Rommel: “Acreditamos que a educação precisa acompanhar o ritmo do mundo. Por isso, no Bernoulli, conciliamos metodologias tradicionais com inovações tecnológicas e práticas pedagógicas contemporâneas. Estamos atentos às transformações e buscamos incorporar, com responsabilidade e intencionalidade, novos jeitos de ensinar e aprender, sempre objetivando o engajamento de nossos alunos, que é o cerne para o desenvolvimento.”

O legado que queremos deixar é o de uma educação que impacta de forma significativa a vida de nossos alunos e famílias, forma cidadãos conscientes e promove o desenvolvimento pleno de cada indivíduo. Uma escola que se reinventa sem perder sua essência, pronta para construir o futuro com solidez e propósito.

Sobre o Bernoulli

O Bernoulli Educação acredita que, se o olho brilha, muda tudo. Afinal, a instituição tem como propósito formar melhores pessoas para o mundo por meio de uma educação inspiradora e de excelência, oferecendo ferramentas para os alunos transformarem sua história e a sociedade. Em atividade desde 2000, o Bernoulli é um dos grupos educacionais de maior destaque no Brasil.



É formado pelo Bernoulli Go; pelos Colégios e Pré-Vestibulares Bernoulli, com unidades em Belo Horizonte, Nova Lima e Salvador; e pelo Bernoulli Sistema de Ensino, que desenvolve soluções didáticas utilizadas por mais de mil escolas parceiras em todos os estados do Brasil, entre elas estão 14 das 50 melhores no Enem, além de três escolas no Japão, beneficiando mais de 300 mil estudantes.



O Bernoulli conquistou por 11 vezes o primeiro lugar nacional do Enem e é, por sete anos consecutivos, o primeiro lugar da Bahia. Como parte do seu compromisso de oferecer novas oportunidades, desde 2018 é parceiro do Ismart, entidade privada sem fins lucrativos que identifica jovens talentos de baixa renda e concede bolsas em escolas particulares de excelência.