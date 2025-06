'Nem o capeta nos separará': homem é preso por ameaçar e agredir ex

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Preso em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (24/6), um homem de 36 anos acusado de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

As investigações foram comandadas pela delegada Mellina Clemente, que conta que o trabalho teve início em maio deste ano, quando a vítima, também de 36 anos, procurou a polícia e relatou ter sido alvo de agressões e ameaças por parte do ex-companheiro.

A vítima já era amparada por medidas protetivas de urgência, que já tinham sido notificadas ao investigado, que é o agressor.

Apesar da ordem judicial, o homem continuou enviando mensagens ameaçadoras à vítima e a familiares dela. “O investigado chegou a afirmar para a vítima: “Ficaremos juntos e nem o capeta nos separará”, conta a delegada Mellina.

No ponto de ônibus

No dia em que ocorreram as agressões, a vítima, segundo a delegada, foi surpreendida pelo suspeito ao descer do ônibus. O homem já a aguardava no ponto. Ele se aproximou e a abordou, dando-lhe uma gravata e desferindo socos, chutes, puxões de cabelo e xingamentos.

O investigado ainda teria ameaçado a ex, afirmando que a queimaria com gasolina e que voltaria a persegui-la.

A vítima só conseguiu se desvencilhar do investigado após a intervenção de três pessoas, que o afastaram. A mulher estava imobilizada, no chão.

“Diante da gravidade dos fatos e da reiteração criminosa, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça e cumprida ontem”, diz a delegada.