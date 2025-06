Casal de influenciadores que aplicava golpes na internet é preso em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um casal de influenciadores foi preso por policiais da 2ª Delegacia do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e à Fraude, nesta quarta-feira (25/6), em Belo Horizonte. O total do prejuízo causado por Alycia Ribeiro, de 25 anos, e Eduardo, de 33, que nas redes sociais se apresenta como “Duzim”, aos seguidores ainda não foi totalizado, mas estima-se que seja superior a R$ 1 milhão.

As investigações tiveram início, segundo a delegada Marcelle Bacellar, a partir de denúncias. Uma delas de uma mulher que alega ter tido um prejuízo de R$ 200 mil.

“Com certeza, várias outras vítimas tiveram prejuízo semelhante ou mesmo superior. Ainda estamos investigando”, diz a delegada, que conta que o casal agia aplicando o golpe do “Tigrinho”, WhatsApp e Only Fans.

Além de prender o casal, no Bairro Lindeia, Região do Barreiro, a polícia apreendeu bens adquiridos ilegalmente, como um Land Rover, um jet ski, duas motocicletas, joias, bolsas de grife, dinheiro, celulares e uma máquina de cartão. O valor total dos bens recolhidos soma aproximadamente R$ 682 mil.

Promessas de grandes ganhos

“O casal é responsável pela ruína de terceiros através da promoção de jogos ilegais, rifas, com promessas de grandes ganhos, o que o levou a ter cerca de 400 mil seguidores, enquanto ele tinha perto de 50 mil”, conta a delegada Marcelle.

Entre as muitas promessas feitas através de vários grupos, segundo ela, estava a do acerto garantido de apostas. A divulgação era feita através de links e do Instagram.

“As vítimas acreditavam nele e faziam as apostas, compravam rifas. Ela chegava a ganhar R$ 40 mil por mês. Mas descobrimos mais, que eles tinham uma participação pornográfica num portal. Ela disse que, no começo, chegou a ganhar R$ 100 mil por mês nesse portal”, afirma a delegada Marcelle.

O casal está sendo processado pelos crimes de jogos de azar, lavagem de dinheiro e crimes contra a defesa do consumidor. Juntos, eles podem pegar 10 anos de prisão em caso de condenação.

Eduardo, ao ser preso, tinha em seu poder uma pistola Glock e uma calibre 380. “Ele disse que era para se defender, pois tinha sido ameaçado, mas responderá, também, pelo crime de posse ilegal de arma”, conta a policial.

Mais crimes

As primeiras investigações apontaram, também, que Alycia tem uma passagem de agressão, no ano passado, contra a ex-mulher do pai de seu filho.

Eduardo, que tem como profissão metalúrgico, será investigado por outros crimes.