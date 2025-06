Foragido da Justiça de Goiás há 9 anos é preso no interior de Minas

Foragido de Goiás há nove anos por conta de um roubo, um homem foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (25/6), pela Polícia Civil. Ele foi achado no trabalho. Essa foi a segunda prisão de um procurado na cidade do Triângulo Mineiro nesta semana. Na segunda-feira (23/6), a polícia deteve um homem de 39 anos que estava sendo procurado pela Justiça do Maranhão desde 2013.

A prisão aconteceu no bairro Minas Gerais, zona norte de Uberlândia, onde o homem de 34 anos trabalhava. Ele estava numa oficina de conserto de radiadores para veículos.

A busca pelo foragido data de 2016, quando ele teve a prisão preventiva decretada por ter participado do roubo de uma caminhonete de luxo em Rio Verde (GO). Após o crime, ele fugiu para Uberlândia. A Justiça goiana o condenou a 5 anos e 4 meses de prisão.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Rio Verde. O homem não resistiu à prisão e contou aos policiais que se preparava para mudar de Uberlândia, suspeitando que a Polícia Civil o investigava. Ele não detalhou sobre a sua vida na cidade mineira. O fugitivo foi levado para o Presídio Prof. Jacy de Assis.

