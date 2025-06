BH: adolescente foge da Unidade Provisória São Benedito

Na última terça-feira (24/6) um adolescente conseguiu fugir da Unidade Provisória São Benedito, localizada no Horto, Região Nordeste de Belo Horizonte. A informação foi repassada ao Sindicato dos Agentes de Segurança Socioeducativos de Minas Gerais (Sindsisemg) por uma fonte que preferiu manter o anonimato. Segundo o relato, a fuga ocorreu por volta das 12h, quando o interno teria pulado o muro da unidade sem qualquer tipo de escolta externa.

A ocorrência motivou uma série de críticas por parte do Sindsisemg à forma como a segurança e a gestão das unidades socioeducativas têm sido conduzidas no estado. Em entrevista, o primeiro vice-presidente do sindicato, José Alencar, atribuiu a falha à terceirização dos serviços de segurança.

"A segurança de São Benedito é feita por funcionários terceirizados. Somos contra esse formato. A contenção de surtos e a vigilância devem ser realizadas por agentes concursados do Estado", afirmou.



Segundo o sindicalista, a unidade em questão já vinha registrando episódios frequentes de tumulto. Informações obtidas junto a servidores de uma unidade vizinha indicam que gritos e batidas em grades são escutados quase diariamente. "A balbúrdia é constante", afirmou Alencar, com base nos relatos dos agentes de segurança.



O Sindsisemg alega que esse formato compromete tanto a segurança quanto a qualidade do atendimento aos adolescentes internados. "A legislação determina que forças de segurança são atribuições exclusivas do Estado. Não podem ser entregues a entes privados. A terceirização gera insegurança jurídica e operacional", declarou.

Alencar ainda apontou que a rotatividade de profissionais, especialmente nas áreas de apoio psicológico e terapêutico, compromete o atendimento aos jovens. "Psicólogos e psicoterapeutas muitas vezes pedem demissão poucas semanas após assumirem, pela falta de estrutura e apoio. Quem sai mais prejudicado é o menor infrator, que não recebe o suporte adequado", completou.



Eles também denunciam a suposta ausência de transparência na divulgação de dados sobre fugas e agressões nas unidades. "Há uma tentativa de maquiar a realidade para mostrar que a gestão está funcionando bem, o que não condiz com o que vivenciamos", afirmou o vice-presidente.

A Unidade Provisória São Benedito é uma das diversas unidades administradas por meio de convênios com organizações sociais, prática adotada nos últimos anos pelo Estado de Minas Gerais.

Procurada para comentar sobre o episódio e as denúncias, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) ainda não se manifestou até o fechamento desta edição.

