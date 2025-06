Vídeo: homem grava momento em que pinta macaco de azul

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem gravou o momento em que pintou um macaco de azul com uma tinta spray. O caso foi registrado na zona rural de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, no domingo (22/6).

No dia seguinte em que as imagens foram compartilhadas, o episódio foi denunciado para a Polícia Civil, que investiga maus-tratos contra os animais.

Veja o vídeo:

Na manhã dessa terça-feira (24/6), em diligências no possível local onde teria ocorrido crime, a equipe de policiais civis conseguiu encontrar vestígios, como telhas quebradas e pintadas de cor azul.

O suspeito, de 50 anos, confessou o crime durante depoimento. Como não houve flagrante, ele não foi preso.

A Polícia Civil instaurou procedimento investigativo para a completa elucidação do caso.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O investigado poderá responder pelo crime tipificado na Lei de Crimes Ambientais, que criminaliza a prática de atos de abuso e maus-tratos contra animais, com pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.