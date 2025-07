Corpo coberto com cal é encontrado perto de local de caminhão incendiado

Um corpo, supostamente de um motorista de caminhão, de 40 anos, coberto com cal, foi localizado à margem da BR-050, perto de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na noite desse domingo (13/7).

A suposta vítima de homicídio foi encontrada em área de matagal, a poucos metros de onde um caminhão foi incendiado na última sexta-feira (11/7).

O veículo foi completamente destruído pelas chamas, e, na ocasião, não havia sinais do motorista, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

"O corpo pode pertencer ao condutor do caminhão, que seguia de Goiânia (GO) com destino a São Paulo (SP). Ele estava desaparecido desde a data do incêndio. A identificação oficial ainda depende de exames periciais, mas objetos pessoais encontrados próximos ao corpo reforçam a suspeita de que se trate do caminhoneiro desaparecido", complementou a PRF.

A descoberta do corpo foi realizada por uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) de Uberaba durante buscas realizadas na região.

A PRF ainda informou que a família da provável vítima acompanhou de perto as buscas e esteve no local durante os trabalhos das equipes.

"A Polícia Civil investiga o caso como possível homicídio, e não está descartada a hipótese de execução seguida de tentativa de ocultação de cadáver", finalizou a PRF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais sobre a motivação do suposto homicídio, qual a linha de investigação do caso e se alguém foi detido, mas não obteve resposta.