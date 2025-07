Pampulha: Copasa realiza nova etapa de obras na orla, e trânsito é alterado

Trechos da Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Orla da Pampulha, em BH, serão interditados a partir desta segunda-feira (14/7) para novas etapas da obra de substituição do interceptor de esgoto da margem esquerda. As intervenções incluem a implantação de duas Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs) e vão até o fim de agosto. O investimento é de R$ 3 milhões.



Esta nova etapa faz parte da primeira fase da obra, que vai até 27 de julho, nas imediações do número 17.570 da avenida, próximo ao cruzamento com a Rua Ministro Guilhermino de Oliveira. Nesse trecho, haverá bloqueio total da via, com isolamento em tapumes. Apenas o trânsito local será permitido. Ciclovias e passeios para pedestres permanecerão liberados.

Já a segunda fase começa em 28 de julho e segue até 29 de agosto. Será implantada a rede coletora de esgoto da Rua Guandu e da EEE Jardim Atlântico I, nas proximidades do Museu de Arte da Pampulha. Novamente, o tráfego será interrompido totalmente entre as ruas Guandu e dos Estados, mantendo liberado apenas o acesso de moradores e as vias para pedestres e ciclistas.

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), as entradas de garagens permanecerão desobstruídas durante toda a execução das obras, e as pistas serão totalmente recompostas antes da liberação ao tráfego.

Preservação ambiental e modernização

As intervenções fazem parte do projeto de modernização do sistema de abastecimento de água e esgoto da Pampulha. Desde o início das obras, no segundo semestre de 2024, foram implantados cerca de 2.600 metros de novas redes

Além de garantir a continuidade da coleta e do tratamento de esgoto, o projeto busca melhorar a eficiência operacional, prevenir vazamentos e ampliar a capacidade do sistema diante do crescimento urbano. A iniciativa também tem impacto direto na preservação da Lagoa da Pampulha.

Próximas ações

Após a conclusão das duas fases principais, a Copasa dará início a serviços complementares de acabamento, montagem eletromecânica, testes e interligações, com menor impacto no trânsito.

Outro investimento de R$ 2,5 milhões está previsto para outubro de 2025. A ação incluirá a revitalização completa do pavimento da Avenida Otacílio Negrão de Lima, no trecho entre a Rua Guandu e a Avenida Pedro I, com nova sinalização, pintura de faixas e recuperação da pista.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata