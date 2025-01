* Com informações de Luiz Otávio Barbosa - TV Alterosa

Um ônibus ficou preso em um buraco na Rua Augusta Sacchetto Scalzo, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (2/1). A via está com diversos buracos, sendo um deles de uma obra da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), onde o veículo caiu.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a rua esburacada e o ônibus preso em uma cratera no momento da chuva. Conforme apurado pela TV Alterosa, o coletivo passou pelo local às 15h e só foi rebocado quatro horas depois, causando transtornos no trânsito.

De acordo com moradores da área, a situação do asfalto já dura cerca de um mês. No entanto, ontem ficou ainda pior, pois o ônibus passou pelo local e o chão cedeu.

Em nota, a Copasa informou que uma equipe será enviada ao local para executar as correções necessárias. Segundo a empresa, a rede coletora de esgoto foi danificada por lançamento indevido de água de chuva, o que ocasionou a erosão na via.