Uma erosão no acostamento da estrada foi responsável pela interdição parcial do quilômetro 618 da BR-135, em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais. Segundo a Eco 135, concessionária que administra a via, a pista interditada fica no sentido Norte do estado e a decisão foi tomada para garantir a segurança dos motoristas.





A empresa informa que os trabalhos para conter o avanço da erosão já foram iniciados e que, em breve, terão início obras para a recuperação do trecho.





Uma equipe de avaliação de riscos da empresa trabalha no monitoramento e deverá decidir, caso necessário, por novas interdições, caso seja necessário.





Eco 135 divulga nota:





“A Eco 135 informa interdição na faixa 2 sentido norte no km 618 da BR-135, em Curvelo, devido a uma erosão iniciada na faixa de domínio. Equipes da concessionária estão no local realizando intervenções para conter qualquer evolução desta erosão e início da recuperação. A equipe de avaliação de riscos também segue acompanhando constantemente a erosão para realizar devidas interdições, se necessário. O fechamento parcial é indispensável para garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores atuantes na região. A Eco135 reitera seu compromisso no cuidado com todos os pontos do seu trecho de atendimento”.





Previsão de obra





Uma obra no local já estava prevista para a manhã da próxima quarta-feira (4/1). Essa interdição, no entanto, não será parcial, mas sim total. Ela acontecerá entre os quilômetros 399 e 406, em Bocaiúva.





A interrupção se faz necessária, segundo a empresa, pois haverá a detonação de rochas na região. Esse fechamento, que já estava previsto, faz parte da continuidade das obras de duplicação e ampliação da BR-135. A previsão é de que a rodovia seja liberada por volta do meio-dia.