Usuários do Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte (CPV-BH), localizado no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste, foram surpreendidos neste fim de ano ao encontrarem o local fechado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um aviso fixado na entrada do complexo, informando que o hospital permanecerá inativo até 2 de janeiro de 2025 para dedetização e pequenas reformas. A notícia surpreendeu muitos tutores, gerando indignação entre aqueles que dependem do serviço para o atendimento de seus animais.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o fechamento temporário foi necessário para a realização de melhorias na estrutura do local. Apesar disso, os atendimentos previamente agendados, como os de oncologia, e as internações em andamento continuam sendo realizados.

Complexo público veterinário

O CPV-BH, localizado no Bairro Madre Gertrudes, atende exclusivamente cães e gatos de tutores de baixa renda cadastrados no CadÚnico, que não têm condições de custear tratamentos veterinários. O local possui capacidade limitada a 45 atendimentos diários.

Inaugurado em maio de 2021, o hospital oferece serviços de pequena, média e alta complexidade, como exames, cirurgias e internações.

Além do atendimento veterinário, o CPV-BH conta com o Instituto Médico Veterinário Legal, o Grupo de Resgate Animal e uma ambulância veterinária para transporte e apoio em instituições parceiras.

Nova unidade

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) anunciou, no último dia 16, que a criação de uma nova unidade do Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte está entre as metas para 2025. A nova unidade contará com atendimento 24 horas e será focada em emergências, atendendo a uma das principais demandas da população que utiliza o serviço público veterinário.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Gelson Leite, o estudo para definir o bairro e a regional do novo hospital ainda está para ser concluído. “Esse é um estudo que nós estamos fazendo com os veterinários com atendimento aqui, com a logística, para que possamos fazer uma segunda unidade que atenda, inclusive, as lacunas de atendimento que nós temos, principalmente de uma unidade 24 horas e focada na emergência”, afirmou.

Além do hospital 24h, a agenda de "Bem-Estar Animal" para 2025 também prevê a criação de uma “farmácia veterinária solidária” e um banco de ração, iniciativas que visam ampliar o suporte às famílias de baixa renda com animais de estimação.





