O principal poste que leva energia ao Bairro Minas Gerais, no município Augusto de Lima, Região Central de BH, corre risco de queda. Segundo os moradores, a estrutura encontra-se muito inclinada e pode cair sobre a BR-135 na altura do ponto de apoio Via Norte.

O morador da área, Lucas Carneiro, conta que a situação está assim há cerca de um ano, e que ele mesmo registrou queixas e solicitou uma vistoria no local à Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e à prefeitura, porém não teve retorno.

Para o morador, o poste inclinado coloca em risco os cidadãos que trafegam pelas vias. “O risco dele partir, por ser de concreto, é grande. Nós temos muita preocupação sobre isso, não só pelos habitantes do bairro como aqueles que passam pela rua”.

O que diz a Cemig



"A Cemig informa que irá enviar equipe ao local para verificar a situação.

Caso seja poste de responsabilidade da companhia em situação de risco, será feito o reparo imediato.

Caso seja possível programar o reparo, por se tratar de rodovia e com necessidade de apoio das autoridades de trânsito, será feita a programação da manutenção".