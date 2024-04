Em meio a escalada de doenças respiratórias e postos de saúde lotados, Belo Horizonte concentra seus esforços na vacinação para conter o avanço de casos. Neste sábado (13/4), todos os 152 postos de saúde da capital estarão abertos para o Dia D de vacinação contra a gripe.

O imunizante está disponível para crianças entre seis meses a menores de seis anos, gestantes, idosos a partir de 60 anos, entre outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. O endereço das unidades e os horários de funcionamento devem ser verificados no portal da Prefeitura. No domingo (14) não haverá aplicação de doses de nenhum imunizante.

Ontem (11/4), abriu mais um ponto extra para vacinação contra a gripe na região do Barreiro, no Via Shopping (Avenida Afonso Vaz de Melo, 640). A abertura se soma a nova unidade inaugurada no dia anterior (10/4) na regional Nordeste (Rua Paru, 762, bairro Nova Floresta).

Paralelo à multivacinação, cinco centros de saúde de BH estarão abertos no fim de semana para atender pessoas que apresentarem, prioritariamente, sintomas de dengue, chikungunya e zika. Os locais funcionarão das 7h às 19h.

Dia D de multivacinação

Com foco em recuperar a cobertura vacinal, especialmente de crianças e adolescentes, que ainda não receberam os imunizantes previstos no calendário nacional, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) promove mais um fim de semana de multivacinação. Mais de vinte vacinas estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 450 cidades do estado.

As vacinas que estão disponíveis no Dia D são: BCG, Hepatite B, Penta, Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP, Hepatite A, Varicela, Difteria e tétano adulto (dT), Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, dTpa, Influenza (ofertada durante Campanha anual), Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23).