Um jovem de 25 anos foi preso em Perdizes, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de assassinar um homem de 39 anos e jogar o corpo dele em uma vala da cidade. O crime e a prisão aconteceram nessa quarta-feira (10/4). O suspeito alegou à PM que queria se vingar da vítima, pois acreditava que estava roubando dinheiro e comida dele.





Segundo relatos de testemunhas ao registro da PM, vítima e suspeito trocaram agressões em uma praça. Em seguida, o autor do crime foi encontrado pelos militares com marcas de sangue nos pés e confessou que havia agredido a vítima com socos e chutes.

O suspeito falou também para a PM de Perdizes que havia chegado na cidade há quatro dias e estava hospedado na casa da vítima. No entanto, acreditava que ela estava roubando o seu dinheiro e a sua comida. Diante disso, o jovem afirmou que optou por agredir o homem com socos e chutes para se vingar.

A vítima foi encontrada pelos militares na vala, ainda com vida, sendo que apresentava dificuldades para respirar, lesões na cabeça e sangramento. Consta também no registro policial que a vítima morreu pouco tempo depois de dar entrada em unidade de saúde.