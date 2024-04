A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (11/4), em Belo Horizonte, dois homens, de 21 e 22 anos, suspeitos de assassinar a tiros outro rapaz, de 35, em uma barbearia situada no Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova. O crime aconteceu em 1º de março.

Conforme explica a Polícia Civil, os mesmos suspeitos são apontados como responsáveis pelo homicídio de uma amiga da vítima, ocorrido em Lagoa Santa, na Grande BH. Nesse sentido, a motivação para o assassinato do homem de 35 anos decorre da disposição expressa por ele em vingar a morte da mulher com quem mantinha parceria no tráfico de drogas.

“Tais ameaças foram explicitadas por juras de vingança prometidas em redes sociais, aliada à disputa territorial por pontos de tráfico de drogas entre duas facções criminosas atuantes em Lagoa Santa”, explicou a delegada do caso, Lígia Barbieri.

Além das prisões, a polícia apreendeu uma quantia em dinheiro, que não foi especificada, provavelmente proveniente do tráfico de drogas.



As investigações prosseguem no âmbito do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ao final do inquérito policial, os investigados podem responder por homicídio qualificado.