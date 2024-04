Durante prisão de suspeito de manter família em cárcere privado, no distrito de Santa Luzia, militares apreenderam documentos e facas usadas para ameaçar as vítimas

Um homem de 47 anos foi preso por manter a esposa, de 43, e o filho do casal, de 15, em cárcere privado, no distrito de Santa Luzia, em Caratinga, no Vale do Rio Doce. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (11/4).

O casal é de Pernambuco. Informações preliminares dão conta que as vítimas estavam sendo mantidas presas há dois meses.

De acordo com a Polícia Militar (PM), mãe e filho eram tratados em condições mínimas de sobrevivência. Nessa quarta-feira (10/4), eles teriam se alimentado apenas com bananas. O homem teria ido para o interior de Minas Gerais depois que agrediu a esposa, na cidade onde moravam em Pernambuco. Aos militares, a vítima afirmou que há dois meses aceitou o convite do marido com a promessa de uma “vida melhor”.

No entanto, ainda segundo a mulher, ela e o filho não tinham subsistência adequada. Além disso, os episódios de violência doméstica continuaram, e ela afirma que era continuamente estuprada pelo marido.

A denúncia contra o suspeito foi feita pela filha da vítima, que mora em Pernambuco e recebeu um pedido de socorro da mãe. De posse das informações, a corporação realizou diligências e encontrou o autor. No local, encontraram as vítimas em situação de cárcere. A mulher relatou que várias vezes o autor arremessou facas contra ela, que foram apreendidas. Também foi recolhida uma carteira com documentos e a caixa de um medicamento de uso do autor.