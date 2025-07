Suspeita de dupla tentativa de homicídio seguido de tentativa de suicídio

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Duas tentativas de homicídio, contra um homem de 51 anos e uma criança de seis, seguido de uma tentativa de suicídio. Este é o caso que está sendo investigado pela Delegacia de Cataguases (MG), na Zona da Mata. Os três envolvidos estão internados na Santa Casa de Misericórdia de Cataguases.

Tudo começou quando o homem chegou ao hospital com o filho no colo. A criança tinha sofrido uma parada cardíaca e, tão logo deu entrada no hospital, foi internada no CTI.

O pai foi levado para uma sala de espera e, pouco tempo depois, começou a ter convulsões. As suspeitas dos médicos: envenenamento. Em estado grave, passou por uma lavagem estomacal.

Pouco tempo depois, um homem de 34 anos chegou ao hospital, levando a mãe dele, que tinha vários cortes no corpo - inclusive um no pulso. Os médicos também suspeitaram de envenenamento.

O filho da idosa, que a levou para o hospital, contou aos médicos que um vizinho da mãe tinha alertado para o estado de saúde da criança, enteado da mãe dele, e do padrasto, que estavam no hospital.

Ele contou aos médicos e policiais militares que, quando chegou à casa da mãe, encontrou a mulher inconsciente.

Uma equipe da perícia foi solicitada para ir à casa, onde peritos encontraram frascos com líquidos escuros, líquidos amarelos e um pó escuro. Eles recolheram ainda uma amostra do feijão que estava em uma panela.

Uma faca com sangue, que teria sido usada na tentativa de suicídio, também foi recolhida. Os celulares da idosa e do marido foram carbonizados.