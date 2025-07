Ônibus bate em poste e interdita avenida de BH

Um ônibus, que transportava cerca de 30 passageiros, bateu em um poste na Avenida Abílio Machado, no Bairro Inconfidência, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (14/7). Embora não tenha causado vítimas, a colisão interdita a via no sentido bairro-centro, na altura da Rua Itaguá, próxima à Praça São Vicente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 6h40 e ocupou a faixa da direita. Os militares isolaram a área para a segurança dos passageiros, que ficaram presos no veículo a princípio, devido à posição do poste e à fiação rompida sobre o ônibus.

A Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para realizar o desligamento da rede elétrica e a remoção segura do poste.

Conforme a Cemig, 91 locais tiveram a energia elétrica interrompida para os reparos, que devem durar até o início da tarde desta segunda.

Os passageiros desembarcaram do ônibus com segurança e a ocorrência segue em andamento com os trabalhos da concessionária para a normalização da situação. Segundo a BHTrans, responsável pela via, o desvio ocorre pela Rua Guapira e pelas avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Ivaí.