Motociclista é atropelado por ônibus no Centro de BH; veja vídeo

Um motociclista de 63 anos foi atropelado por um ônibus na tarde desta terça-feira (8/7), na Região Central de Belo Horizonte. O acidente aconteceu próximo a 4ª Região Militar e Associação dos Veteranos do Exército, na Rua Tupis, número 723. De acordo com proprietários de lojas próximas ao local, o atropelamento aconteceu por volta das 16h.

Um vídeo enviado à Reportagem do Estado de Minas mostra a vítima sendo socorrida por pessoas que transitavam pela rua. Aparentemente, o homem estava próximo à calçada e consciente.

Com o ônibus estacionado em uma rua movimentada, o trânsito na região aumentou. No vídeo, é possível ver um grande fluxo de veículos tentando passar pelo local.

Aproximadamente 15 minutos após o acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o atendimento do motociclista. De acordo com o SAMU, a vítima foi socorrida e encaminhada para unidade hospitalar. O ônibus já foi retirado do local e, segundo lojistas da região, o trânsito no local foi normalizado.