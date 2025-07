BH: drogaria oferece exames gratuitos em cinco lojas

A Drogaria Araujo está promovendo, até o dia 25 de julho, uma série de ações gratuitas de saúde em cinco unidades de Belo Horizonte. A iniciativa integra a campanha "Correndo atrás de mais saúde", que oferece exames de bioimpedância e glicose, dois importantes aliados no controle do bem-estar físico e na prevenção de doenças. As atividades são realizadas nas lojas dos bairros Gutierrez, Estoril, São Pedro, Savassi e Padre Eustáquio.

A campanha marca também o lançamento da primeira loja conceito de genéricos do Brasil, fruto de uma parceria entre a Araujo e a farmacêutica Medley. Localizada no bairro Gutierrez, a nova unidade foi completamente reformulada para oferecer uma experiência ampliada ao consumidor, com foco em saúde física, mental e prevenção.

O lançamento da loja foi celebrado no último dia 25 com uma corrida que reuniu cerca de 700 participantes, partindo de diversos pontos da cidade com destino à unidade Gutierrez. A ação esportiva foi uma das atividades promovidas em parceria com a Medley, que também apoia aulas de yoga e outras práticas voltadas ao bem-estar.

Segundo gerente de Marketing da Araujo Amanda Vidotti, o objetivo da campanha é expandir o acesso a serviços de saúde e promover o autocuidado. "Queremos ir além da venda de medicamentos. Nosso foco é criar uma rede de apoio e acolhimento para quem deseja cuidar da saúde de forma integral", explica.

O líder Comercial no Varejo da Medley Arthur Bortoluci reforça a importância da parceria: "Estamos expandindo nossa atuação e enxergamos essa colaboração com a Araujo como uma oportunidade de estreitar o vínculo com os consumidores. A loja conceito é um marco que fortalece nosso compromisso com o acesso à saúde de qualidade".

Lojas participantes com exames gratuitos:

Gutierrez: Rua André Cavalcanti, 222 (Loja Conceito Medley)

Estoril: Av. Professor Mário Werneck, 1340

São Pedro: Av. Nossa Senhora do Carmo, 1440

Savassi: Av. Afonso Pena, 2122

Padre Eustáquio: Rua Padre Eustáquio, 2208

