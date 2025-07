O que é pancreatectomia, procedimento que Edu Guedes foi submetido

O chef e apresentador Edu Guedes passou por uma pancreatectomia de emergência no último sábado (5/7). A cirurgia aconteceu após complicações decorrentes de uma infecção causada por cálculo renal, quando exames revelaram um tumor no pâncreas.

O procedimento, realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, foi conduzido pelo cirurgião oncológico e de transplante Marcelo Bruno, por meio de técnica robótica. Segundo ele, o procedimento teve duração de 6 horas e "apesar de complexo, transcorreu bem".

O que é pancreatectomia?

A pancreatectomia é uma cirurgia que consiste na remoção parcial ou total do pâncreas, órgão responsável pela produção de enzimas digestivas e hormônios importantes, como a insulina. O procedimento é indicado em casos de tumores, inflamações crônicas (como pancreatite) ou lesões que comprometam o funcionamento do órgão, segundo o cirurgião de aparelho digestivo e coloproctologia Alexandre Bertoncini.

Existem diferentes tipos de pancreatectomia, dependendo da localização e da extensão da doença. Na pancreatectomia parcial, apenas uma parte do pâncreas é retirada. Já na pancreatectomia total, o órgão é removido por completo, o que exige cuidados rigorosos no controle da glicemia e digestão, já que o corpo deixa de produzir insulina e enzimas digestivas naturalmente.

"Em caso de pancreatectomia total, como resultado, os pacientes se tornam diabéticos dependentes de insulina, necessitando de monitoramento contínuo dos níveis de glicose e de administração regular de insulina", explica Alexandre.

Além disso, segundo o especialista, pode aumentar o risco de osteoporose. Isso acontece porque a retirada do pâncreas ocasiona a perda de vitaminas lipossolúveis (como a A, D, E e K) e a deficiência de vitamina D, segundo artigo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA.

A técnica robótica, utilizada no caso de Edu, é uma modalidade minimamente invasiva que permite maior precisão durante o procedimento, com menores incisões, menos perda de sangue e uma recuperação potencialmente mais rápida.

Após uma pancreatectomia, o tempo para o paciente se recuperar vai depender de fatores como a extensão da remoção do pâncreas, a presença de comorbidades e a resposta individual do organismo. "Esse não é o fim, mas sim um recomeço", disse Edu Guedes por meio de sua assessoria de imprensa.