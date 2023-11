683

Estilo de vida desempenha papel vital na saúde do pâncreas Anton Al /Pixabay





O pâncreas é um protagonista silencioso na manutenção do bem-estar, com o seu papel crucial na produção de enzimas digestivas ele contribui para o funcionamento geral do corpo. A pancreatite é uma condição complexa, com variações notáveis, havendo diferença entre a pancreatite aguda e a crônica.







Já a pancreatite crônica é resultado de crises regulares de pancreatite aguda. Necessitando de acompanhamento médico frequente, uma vez que o paciente poderá perder, de forma progressiva, as funções do pâncreas, devido aos danos constantes causados pelas crises de pancreatite.



O estilo de vida desempenha um papel vital na saúde do pâncreas, e médico cirurgião Ernesto Alarcon, especialista em videolaparoscopia, explora as conexões entre escolhas de vida, como o consumo excessivo de alimentos gordurosos, consumo abusivo de álcool e o desenvolvimento da pancreatite.



Ernesto Alarcon também alerta que fatores como cálculos biliares, abuso de medicamentos e doenças virais que podem desencadear a inflamação do pâncreas.





"Os cálculos biliares acabam indo parar no pâncreas e também pode ser motivo da inflamação do pâncreas. E certos medicamentos, usados de maneira abusiva, aumento de triglicérides e algumas doenças virais também podem causar a inflamação do órgão, destaca Ernesto Alarcon.

Sintomas da pancreatite

Náuseas e vômitos.

Dor na parte superior do abdômen, podendo afetar até as costas.

Febre

Suor excessivo

Icterícia

Perda de peso

Diarreia

Fezes gordurosas

Caminho para a recuperação





Ernesto Alarcon destaca a importância do tratamento adequado para a pancreatite. Ele explora as abordagens iniciais, como a reposição de líquidos, correção de desequilíbrios e suporte nutricional, juntamente com a prevenção e o tratamento de complicações locais e sistêmicas. O uso de antibióticos também é discutido quando necessário.



Tratamento da pancreatite

O manejo inicial da pancreatite aguda é a reposição de líquidos, a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, suporte nutricional adequado, prevenção ou identificação e tratamento de complicações locais e sistêmicas. O uso de antibióticos pode ser necessário.





A alimentação, assim que possível, deverá ser limitada. "O paciente deverá ter uma dieta de alimentos que não venha a irritar o pâncreas. A reposição oral das enzimas para os pacientes com pancreatite crônica, pode ser aplicada nos casos mais avançados", enfatiza Ernesto Alarcon.