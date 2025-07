Dia Mundial da Alergia e a importância do diagnóstico precoce

As alergias estão cada vez mais presentes na nossa rotina, afetando o bem-estar de crianças e adultos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 30% da população mundial convive com algum tipo de alergia, número que tende a crescer por fatores como poluição e mudanças climáticas. Nesta terça-feira (8/7), Dia Mundial da Alergia, Silvana Lessi Coghi, dermatologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, alerta sobre a importância de reconhecer os sinais precocemente para evitar complicações.

As alergias são reações do sistema imunológico a substâncias como ácaros, pólen, pelos de animais e determinados alimentos. Na pele, podem aparecer coceiras persistentes, urticária ou dermatite atópica, prejudicando o sono e as atividades diárias.

“A coceira constante e as lesões na pele não devem ser vistas como algo normal. Procurar ajuda médica é essencial para identificar os gatilhos e evitar que a alergia evolua para quadros mais graves”, destaca Silvana.

Um estudo recente publicado pela Annals of Allergy, Asthma & Immunology (Revista de Alergia, Asma e Imunologia americana) indica que a poluição pode agravar crises alérgicas, tornando o controle ambiental uma medida fundamental para o manejo das alergias. Além disso, as variações de temperatura típicas do inverno podem intensificar os sintomas em pessoas predispostas.

Para ajudar no controle das alergias, alguns cuidados diários incluem

Manter os ambientes arejados e limpos, evitando acúmulo de poeira



Utilizar roupas de algodão e evitar tecidos que irritem a pele



Lavar os olhos e o rosto ao chegar em casa, removendo partículas de poluição e pólen



Hidratar a pele diariamente, principalmente após o banho

Evitar contato direto com substâncias que desencadeiam crises



Em caso de alergias alimentares , seguir rigorosamente a dieta orientada pelo médico



, seguir rigorosamente a dieta orientada pelo médico Procurar avaliação médica ao perceber sintomas persistentes ou frequentes

As alergias não precisam limitar a qualidade de vida de quem convive com a condição. Com orientação médica, medidas preventivas no dia a dia e atenção aos sinais do corpo, é possível controlar os sintomas e manter uma rotina saudável em qualquer época do ano.

