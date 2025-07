Por dentro do exame que revela a causa das suas alergias

O Dia Mundial da Alergia, neste 8 de julho, chama atenção para um problema de saúde que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Espirros, olhos coçando, urticárias ou inchaços são apenas alguns dos sintomas mais comuns - que muitas vezes interferem no sono, no desempenho escolar e na qualidade de vida de quem convive com alguma condição alérgica.



Além das alergias respiratórias, como a rinite alérgica - que atinge até 40% da população brasileira, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) -, há também as alergias a medicamentos e as alimentares, causadas por substâncias como leite, ovo, castanhas ou frutos do mar. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 250 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de alergia alimentar.



A boa notícia é que a medicina já tem uma resposta bastante precisa. Por trás do alívio para milhões de pessoas alérgicas no mundo, está um teste de alergia que, por meio de um simples exame de sangue, identifica a que exatamente o corpo está reagindo.



O teste consegue identificar qual o componente ou alérgeno inteiro que desencadeia manifestações alérgicas no paciente: por exemplo, por meio do exame de sangue, é possível saber se o paciente é alérgico à clara ou à gema do ovo.



Veja como funciona, passo a passo:



1. Você sente os sintomas. Mas o que está causando?



Nem sempre é fácil fazer essa conexão. Você toma leite e sente coceira na pele. Ou entra num ambiente fechado e começa a espirrar. Mas será intolerância? Mofo? Poeira? Nesses casos, após uma avaliação clínica, considerando o histórico do paciente, o médico pode solicitar um exame de sangue específico para investigar as possíveis causas.



2. Tudo começa com um exame de sangue



Ao contrário dos testes cutâneos, que exigem o contato direto com extratos de alérgenos na pele, esse exame é feito a partir de uma simples coleta de sangue. O procedimento é rápido e realizado em laboratórios comuns, como qualquer exame de rotina.





3. No laboratório é onde a mágica acontece



No laboratório, o sangue é exposto a diferentes componentes que podem causar alergia - como leite, camarão, pólen, ovo, pelo de gato. Isso permite detectar desde alérgenos respiratórios até alimentares, e diferenciar reações leves de quadros potencialmente graves, como risco de anafilaxia, medindo o nível de sensibilidade de cada paciente.



A análise busca um anticorpo específico: a imunoglobulina E (IgE). Geralmente, quando a IgE aparece em níveis elevados diante de uma substância, é sinal de que o corpo está reagindo. É como se o organismo acionasse um alarme para um “invasor” - mesmo que esse invasor seja só um ácaro ou uma proteína do leite.



4. O laudo revela seu “mapa da alergia”



Os resultados indicam a sensibilização a cada alérgeno testado — ou seja, mostram se seu corpo reage de forma exagerada a eles.



Por exemplo, você pode descobrir que reage fortemente a uma proteína da clara do ovo, que pode ser degradada quando cozida, eliminando suspeitas e diminuindo assim as restrições alimentares desnecessárias. Ou ainda que aquela tosse persistente não era resfriado, mas uma resposta a ácaros escondidos no estofado da sala.



5. Diagnóstico claro, tratamento mais preciso



Com as respostas em mãos, o médico pode ajustar o plano de tratamento, recomendar medidas de prevenção específicas, indicar mudanças na alimentação ou até avaliar a necessidade de imunoterapia. Tudo com mais precisão, e menos tentativas e erros, diminuindo o tempo desde os primeiros sintomas até a conclusão do diagnóstico.



“A confirmação precisa do que causa a alergia faz toda a diferença no tratamento, além da clareza para o médico e mais qualidade de vida para o paciente", afirma a diretora sênior do Grupo de Diagnósticos Especializados da Thermo Fisher Scientific na América Latina, Patrícia Munerato. O exame está disponível em diversos laboratórios no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia