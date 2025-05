Alergia tem prevenção? Entenda

Espirros frequentes, coceira na pele ou olhos lacrimejantes podem parecer sintomas comuns, mas escondem um problema sério e muitas vezes negligenciado: as alergias. Amanhã (7/5) é Dia Nacional de Prevenção da Alergia, em que especialistas alertam para a importância do diagnóstico precoce e da adoção de medidas preventivas no dia a dia.

“As alergias são respostas exageradas do sistema imunológico a substâncias que, na maioria das pessoas, são inofensivas. Os gatilhos mais comuns são ácaros, fungos, pólen, alimentos, medicamentos e pelos de animais”, explica a alergista e imunologista Ana Flávia Bernardes.

Segundo a especialista, o primeiro passo para evitar crises alérgicas é identificar a causa do problema. “Muitas pessoas convivem com sintomas alérgicos durante anos sem buscar ajuda, o que prejudica muito a qualidade de vida e pode evoluir para quadros mais graves”, alerta.



A boa notícia é que é possível prevenir muitas crises alérgicas com cuidados simples. “Evitar o acúmulo de poeira, lavar roupas de cama semanalmente, manter os ambientes arejados e livres de mofo, manter os pets com banho em dia, além de não fumar dentro de casa, são atitudes que fazem toda a diferença”, orienta Ana Flávia.

Além de seguir o tratamento adequado indicado para cada condição, a médica destaca a importância da alimentação equilibrada, controle do estresse e, quando necessário, o uso de imunoterapia (vacinas para alergia), como aliados no controle da doença. “O ideal é sempre buscar o acompanhamento de um especialista, que pode indicar o melhor acompanhamento para cada caso”, diz a especialista.



