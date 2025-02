Coceira intensa em crianças pode ser sinal de doença hepática ultrarrara

Uma coceira persistente e intensa pode ser mais do que um simples incômodo para algumas crianças. Esse sintoma pode estar ligado a uma condição hepática ultrarrara chamada colestase intra-hepática familiar progressiva (PFIC, na sigla em inglês), um grupo de doenças hereditárias que afetam a formação e o transporte da bile no fígado.

A pediatra Melina Melere explica que a PFIC pode se manifestar em qualquer idade, mas os primeiros sinais costumam surgir ainda na infância, especialmente nos primeiros meses de vida. “Os principais sintomas incluem icterícia (amarelamento da pele e dos olhos), urina escura, fezes claras e coceira persistente. Muitas vezes, esses sinais são confundidos com outras doenças, o que pode atrasar o diagnóstico”, alerta a especialista.

A doença tem um curso crônico e progressivo, o que significa que, sem acompanhamento médico adequado, pode evoluir para complicações graves, como falência hepática. Além dos sintomas no fígado, crianças com PFIC podem apresentar fadiga intensa, dificuldade no crescimento e até problemas digestivos, como sangramentos devido a varizes no esôfago. “O prurido causado pela PFIC não é uma coceira comum. Ele compromete o sono, a qualidade de vida e pode até prejudicar o rendimento escolar e o bem-estar emocional da criança”, explica a pediatra.

A importância do diagnóstico precoce

Identificar a PFIC o quanto antes é essencial para garantir um tratamento adequado. Hoje, já existem terapias capazes de modificar o curso da doença e reduzir a necessidade de transplante de fígado, um procedimento complexo que exige acompanhamento médico ao longo da vida. “Com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, é possível controlar a progressão da doença e proporcionar à criança um desenvolvimento mais próximo do normal, com maior qualidade de vida”, ressalta Melina.