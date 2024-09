O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano e desempenha um papel fundamental em diversas funções do organismo. Uma das funções, é a detoxificação, que envolve a filtragem e metabolização de toxinas. Tudo o que é ingerido – sejam alimentos, bebidas ou medicamentos – após ser digerido e absorvido no intestino, passa pelo fígado, onde é filtrado e metabolizado para ser eliminado de forma segura pelo corpo.





Contudo, quando o fígado é exposto a uma quantidade excessiva de toxinas – ele precisa trabalhar em ritmo acelerado para eliminar essas substâncias do corpo. Essa sobrecarga pode levar a um estado de estresse hepático, onde o fígado começa a perder eficiência em suas funções”, destaca Lucas Nacif, cirurgião gastrointestinal e membro titular do Colégio Brasileiro De Cirurgia Digestiva (CBCD)



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Com o tempo, esse esforço excessivo pode causar danos às células hepáticas, gerando inflamações e até cicatrizes no tecido do fígado, um processo conhecido como fibrose. Se o desequilíbrio continuar, pode evoluir para condições mais graves, como esteatose hepática (fígado gorduroso), hepatite, ou mesmo cirrose, onde o tecido saudável do fígado é substituído por tecido fibroso, comprometendo severamente a função do órgão,” resume o especialista.

O fígado pode dar sinais quando não está bem, mas esses sinais muitas vezes são sutis e fáceis de serem ignorados ou confundidos com outros problemas de saúde. No estágio inicial, problemas hepáticos podem não apresentar sintomas evidentes, o que dificulta o diagnóstico precoce. Para entender quais são esses sinais, Lucas Nacif listou os principais:





1. Fadiga persistente

Sintomas de cansaço constante, mesmo após uma noite de sono adequada, pode ser um dos primeiros indícios de que o fígado está sobrecarregado, isso porque a fadiga crônica é um sintoma comum quando o fígado não consegue metabolizar toxinas de forma eficiente, resultando em um acúmulo que afeta a energia e o bem-estar geral.

2. Dor abdominal

A dor localizada no lado superior direito do abdômen também pode ser um sinal de inflamação hepática, como hepatite, ou de uma obstrução biliar causada por cálculos na vesícula. "Essa dor, muitas vezes intensa após a ingestão de alimentos gordurosos, não deve ser ignorada, pois pode indicar sérios problemas hepáticos", alerta o especialista.





3. Inchaço abdominal

O acúmulo de líquido na região abdominal, conhecido como ascite, é outro sinal preocupante. "A ascite é comum em casos de cirrose, quando o fígado não consegue equilibrar os fluidos do corpo adequadamente, resultando em desconforto e até dificuldade para respirar", explica



4. Icterícia

Uma coloração amarelada na pele e nos olhos é um sinal visual clássico de problemas hepáticos. Esse fenômeno, conhecido como icterícia, é causado pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. Segundo o cirurgião gastrointestinal, quando o fígado está com dificuldades para processar e eliminar esse pigmento, a icterícia se torna evidente, indicando uma possível disfunção hepática.





5. Alteração no peso e apetite

Mudanças inexplicáveis no peso e no apetite, como perda ou ganho, podem indicar problemas no fígado. "O fígado é crucial na regulação do metabolismo. Alterações significativas e sem causa aparente merecem atenção e devem ser investigadas," recomenda.