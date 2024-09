No dia mundial do daltonismo, celebrado em 6 de setembro, especialista destaca a importância de alerta aos sinais iniciais dessa condição. O daltonismo é conhecido como discromatopsia, sendo portanto, alteração na percepção das cores que afeta cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres no mundo. Muitas vezes, a condição passa despercebida na infância, o que pode impactar o desenvolvimento educacional e social dessas crianças.



Mayra Melo, oftalmologista do CBV-Hospital de Olhos, explica que a identificação precoce do daltonismo é essencial para garantir que a criança receba o suporte necessário. "Os pais devem observar sinais como dificuldade em distinguir cores básicas, como vermelho e verde, ou quando a criança troca frequentemente as cores ao desenhar ou colorir", orienta.

É comum também que os pais notem uma certa preferência por roupas de cores neutras ou frequência da dificuldade em atividades que envolvam a diferenciação de cores, como jogos e brincadeiras. "Em muitos casos, a criança pode sentir frustração ou desinteresse em atividades escolares que envolvem cores, o que pode ser erroneamente interpretado como falta de atenção ou interesse", alerta a especialista.





Diagnóstico

O diagnóstico de daltonismo é feito por um oftalmologista, utilizando testes específicos como o de Ishihara, que avalia a percepção das cores. A oftalmologista ressalta que, apesar de não haver cura para o daltonismo, o diagnóstico precoce permite que a criança seja orientada e adaptada para lidar melhor com a condição. "O uso de ferramentas adequadas, como material escolar com contrastes fortes e a utilização de óculos ou lentes com filtros especiais, pode fazer toda a diferença no desenvolvimento acadêmico e na autoestima da criança", afirma.

Ela também enfatiza a importância da conscientização sobre o daltonismo entre educadores e pais, para que a condição seja reconhecida e tratada com a devida atenção. "Muitas vezes, o diagnóstico só ocorre quando a criança já está na escola, o que pode atrasar a implementação de medidas que ajudem no seu desempenho. Por isso, é fundamental que, ao menor sinal de dificuldade com cores, os pais busquem a orientação de um oftalmologista".

Diante disso, a oftalmologista reafirma a importância da causa. “Neste Dia Mundial do Daltonismo, a mensagem é clara: estar atento aos sinais desde cedo e buscar o diagnóstico pode mudar a trajetória de uma criança com daltonismo, garantindo que ela tenha as ferramentas necessárias para desenvolver todo o seu potencial”, conclui.