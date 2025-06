Acupuntura pode ajudar a aliviar sintomas de alergia: entenda

Com a chegada do frio, sintomas como coceira no nariz, espirros e coriza tendem a se intensificar e, muitas vezes, nem os medicamentos parecem dar conta do recado. A boa notícia? Você não precisa conviver com esse incômodo. A acupuntura pode ser uma excelente aliada no alívio dos sintomas alérgicos, inclusive de forma mais duradoura e com menos efeitos colaterais do que os tratamentos convencionais.

A acupuntura é uma prática milenar da medicina tradicional chinesa que atua regulando o fluxo de energia do corpo. No caso das alergias, ela ajuda a modular o sistema imunológico, reduzindo as respostas inflamatórias exageradas que causam os sintomas típicos da rinite, sinusite e dermatites.



Evidência científica



Uma revisão sistemática com meta-análise, publicada no periódico American Journal of Rhinology & Allergy, analisou 13 estudos clínicos randomizados com mais de 2.300 pacientes com rinite alérgica. Os resultados mostraram que a acupuntura proporcionou:



Redução significativa dos sintomas nasais

Menor necessidade de medicamentos anti-histamínicos

Redução nos níveis de IgE (anticorpo relacionado à alergia)

Melhora a qualidade de vida dos pacientes

Além disso, a técnica não é associada com grandes efeitos colaterais, ou seja, é segura e eficaz.



Benefícios

Segundo o médico Eduardo D' Alessandro, acupunturista e diretor de marketing do Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, os benefícios da prática incluem:



Alívio dos sintomas respiratórios (espirros, congestão nasal, coriza)

(espirros, congestão nasal, coriza) Redução da dependência de medicamentos

Ausência de efeitos colaterais como sonolência, tontura ou insônia

Melhora na qualidade de vida e no bem-estar geral

Quantas sessões são necessárias?



A quantidade de sessões varia de pessoa para pessoa e deve ser avaliada por um médico acupunturista qualificado. Em geral, os encontros se tornam menos frequentes conforme os sintomas melhoram.



É fundamental lembrar que qualquer tratamento deve começar com um diagnóstico médico preciso. Antes de iniciar a acupuntura, ou qualquer outra abordagem terapêutica, é essencial identificar corretamente a causa dos sintomas, garantindo que o método escolhido seja seguro e eficaz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia