Uso de telas na cama aumenta a insônia em 59% e também afeta o bruxismo

Um em cada três adultos relata algum tipo de insônia, e cerca de metade dessas pessoas afirma que isso atrapalha suas atividades diárias. Entre os principais fatores que prejudicam o sono está o uso do celular na cama.

Um estudo recente publicado no Frontiers in Psychiatry revelou que uma hora de exposição a telas antes de dormir pode aumentar o risco de insônia em 59% e reduzir o tempo total de sono em até 24 minutos por noite. Os pesquisadores analisaram dados da pesquisa norueguesa "Saúde e Bem-estar do Estudante", que incluiu informações de mais de 45 mil adultos entre 18 e 28 anos.

A conclusão foi clara: Independentemente do tipo de conteúdo consumido, o uso de telas antes de dormir afeta negativamente os padrões de sono.

Como isso afeta o bruxismo?



A qualidade do sono tem relação direta com o bruxismo e a intensidade da sua manifestação, afirma a PhD em em odontologia, pesquisadora do CPAH e especialista em bruxismo, Andrea Melo.

"Quando o sono é fragmentado e pouco reparador, o corpo tende a intensificar o apertamento dos dentes como resposta ao estresse acumulado. A luz azul das telas interfere na produção de melatonina, hormônio essencial para a regulação do sono, e pode provocar despertares frequentes".

"Essas interrupções no ciclo do sono aumentam a tensão muscular e podem agravar o bruxismo noturno", alerta a especialista.

O bruxismo é o hábito de encostar, apertar ou ranger os dentes FreePik

Controle do uso de telas



Para evitar esses efeitos negativos, a especialista recomenda reduzir o uso de telas pelo menos uma hora antes de dormir. "Criar uma rotina noturna relaxante, sem exposição a dispositivos eletrônicos, pode melhorar significativamente a qualidade do sono e reduzir o bruxismo. Buscar alternativas como a leitura de livros físicos, práticas de relaxamento e ajustes na higiene do sono podem contribuir para noites mais tranquilas e uma melhor saúde integral”, preconiza Andrea.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia