Você tem passado por momentos estressantes no trabalho ou em casa, mas não sente os clássicos sintomas de estresse, como dores de cabeça, ansiedade e tensão muscular? Saiba que existem sinais pouco conhecidos que o corpo nos dá, indicando uma carga excessiva de estresse em nossas vidas.



De acordo com o endocrinologista Rodrigo Neves, o estresse é uma resposta natural do corpo diante de situações ameaçadoras. “Historicamente, essa resposta desempenhou um papel vital na sobrevivência humana, permitindo que nossos ancestrais enfrentassem perigos iminentes. Quando eles enfrentavam ameaças, como ataques de predadores, seus corpos respondiam rapidamente, preparando-os para lutar contra a ameaça ou fugir dela”, explica Rodrigo.



Essa resposta é guiada por uma interação entre o sistema nervoso e o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Quando o cérebro percebe uma ameaça, seja real ou um medo irreal, ele envia um sinal para a glândula adrenal liberar hormônios do estresse na corrente sanguínea. Assim, eles desencadeiam alterações fisiológicas projetadas para aumentar a prontidão para a ação.



“A adrenalina aumenta a frequência cardíaca, dilata os vasos sanguíneos e aumenta a disponibilidade de oxigênio para os músculos, preparando o corpo para a ação. Ao mesmo tempo, o cortisol ajuda a regular processos metabólicos, como o açúcar no sangue, para garantir que haja energia suficiente disponível para sustentar a resposta ao estresse”, acrescenta.



No entanto, hoje em dia, embora enfrentemos menos ameaças físicas, o mesmo mecanismo de resposta ao estresse ainda está presente em nosso corpo e pode ser desencadeado por uma variedade de estímulos, como prazos apertados, problemas financeiros ou conflitos interpessoais. Infelizmente, o estresse crônico e a constante ativação do sistema de "lutar ou correr" podem ter consequências negativas para a saúde, incluindo aumento do risco de doenças cardiovasculares e distúrbios mentais, como ansiedade e depressão.



Se você está experimentando esses sintomas, busque imediatamente um profissional de saúde, como um psicólogo, para desenvolver estratégias de enfrentamento saudável do estresse e promover um estilo de vida mais equilibrado. Priorizar o autocuidado e adotar medidas para reduzir o estresse são passos importantes para manter o bem-estar físico e emocional.