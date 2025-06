Hipersensibilidade ao frio, pé gelado e peso nas pernas? Pode ser varizes

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

As varizes geralmente são causadas pelo comprometimento do funcionamento das veias profundas ou superficiais e das veias perfurantes (veias curtas que ligam os sistemas venosos superficiais e profundos nas pernas). Embora causem incômodo estético, elas também estão ligadas à sensação de peso, latejamento, coceira, retenção de líquidos e inchaço, além de úlceras, em casos mais graves.

Mas, agora, um novo estudo recomenda também considerar a hipersensibilidade ao frio, especialmente pés gelados, bem como uma sensação de peso nas pernas, como sintomas que ajudam no diagnóstico de varizes.

“Este estudo observacional não permite estabelecer fatores causais. Mas é importante destacar a importância dos sintomas concomitantes de sensação de peso e pés frios. Quando esses sintomas coexistem, a probabilidade de confirmar a presença de varizes é maior em comparação com indivíduos sem esses sintomas", explica a cirurgiã vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Aline Lamaita.





A prevalência de varizes varia de 2% a 30% em adultos, com maior risco em mulheres. Pesquisas publicadas anteriormente indicam que a maior sensibilidade ao frio pode estar associada a varizes. Para explorar isso mais a fundo, os cientistas coletaram dados do período de janeiro de 2008 a dezembro de 2020, inclusive, do Taiwan Biobank, o maior banco de dados genético e populacional de Taiwan.

No total, 8.782 participantes com idades entre 30 e 70 anos, portadores de varizes moderadas e graves, foram incluídos na análise. “Eles foram questionados sobre sua hipersensibilidade ao frio nos pés e a intensidade da sensação de peso nas pernas. Dentre eles, 1535 participantes afirmaram ser moderadamente hipersensíveis ao frio, dos quais pouco mais de 9% (144) tinham varizes; e 1359 afirmaram ser extremamente hipersensíveis ao frio, dos quais pouco mais de 14% (192) tinham varizes. A análise estatística mostrou que a hipersensibilidade moderada a grave ao frio estava associada a uma probabilidade de 49% a 89% maior de varizes em comparação com a ausência de hipersensibilidade”, explica a médica.

Da mesma forma, quatro vezes mais pessoas com varizes tinham pernas pesadas do que aquelas sem a condição. “O tipo de trabalho também foi um fator influente: trabalhos que envolvem ficar em pé por muito tempo foram associados a uma probabilidade 45% maior de varizes”, explica a médica.

A associação entre varizes e pernas pesadas também foi significativa. “Na ausência de hipersensibilidade ao frio, aqueles que relataram sensação de peso nas pernas tinham sete vezes mais probabilidade de ter varizes do que naqueles que não relataram sensação de peso nas pernas”, comenta a cirurgiã vascular.

O estudo destaca que os profissionais de saúde frequentemente subestimam a gravidade e as implicações das varizes, o que leva à negligência, e geralmente há uma lacuna na compreensão do espectro abrangente de sintomas associados.

"Muitas vezes, a sensação de frio costuma ser relegada a um segundo plano entre os muitos sintomas das varizes. A identificação precoce desses sintomas menos valorizados, como a hipersensibilidade ao frio e a sensação de peso nas pernas, pode ser um importante aliado na prevenção da progressão das varizes. Ao ampliar o olhar clínico para sinais que tradicionalmente são subestimados, médicos podem indicar investigações mais precisas e tratamentos em estágios iniciais da doença, evitando complicações mais graves, como úlceras venosas e tromboses”, diz Aline Lamaita.

